استعلم حالا عن النتيجة.. نتائج السادس الابتدائي 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر نتائجنا

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية من قبل وزارة التربية العراقية، وجاري العمل على الإعلان عن نتائج البعض الباقي من المحافظات في أقرب وقت، في خطوة تعكس الشفافية والمصداقية، قدمت الوزارة النتائج على المنصات الرسمية، بما في ذلك موقع الوزارة الرسمي وموقع “نتائجنا”، لضمان وصول الطلاب وأولياء أمورهم إلى النتائج بسهولة ويسر، يأتي هذا الإعلان الهام بعد جهود كبيرة من قبل الطلاب والمعلمين على مدى العام الدراسي، حيث يمثل الحصول على النتيجة خطوة هامة نحو مستقبل مهني وتعليمي مشرق، يترقب الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الباقي من المحافظات، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بمستقبل مليء بالنجاح والتفوق.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية، تم توفير رابط مباشر على موقع وزارة التربية الرسمي للوصول السريع للنتائج، بالإضافة إلى ذلك، تم نشر النتائج أيضًا على موقع نتائجنا المتخصص في عرض جميع النتائج التعليمية في العراق، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي 2024 عبر نتائجنا

يتوفر روابط مباشرة لتحميل نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي في العراق بتنسيق PDF لجميع المحافظات. يمكنك تحميل النتائج باتباع الخطوات التالية: