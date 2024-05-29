ظهرت pdf.. نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024 العراق الدور الاول عبر موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر
ظهرت pdf.. نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024 العراق الدور الاول عبر موقع نتائجنا
نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024، وهذا ما زاد مؤشرات البحث على جوجل لأن هناك الكثير من الطلاب مازلوا يترقبون النتائج حتى الآن لحين الحصول عليها ورقياً من المدرسة، والبعض في حالة ترقب وانتظار لاستخراج النتائج إلكترونياً ملف pdf، تم اعتماد النتائج مساء الأمس ولم يصل خبر الظهور لجميع الطلاب بمحافظة ديالى،

انطلقت امتحانات الطلاب نهاية العام الدراسي الأول الأول في الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري 2024 وأنهى الطلاب من جميع الاختبارات يوم الخميس الموافق 16 من مايو وبداخلهم فرحة كبيرة وسعادة لانتهاء الامتحانات، ومن يوم 16 مايو والطلاب لم تتوقف لحظة واحدة عن البحث لمعرفة النتائج لشعورهم بالقلق والتوتر، تابعوا السطور وننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024.

نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024

بالخطوات البسيطة تحصلون على النتائج دون الذهاب للمدرسة وكل ما عليكم فتح المتصفح الأساسي للبحث جوجل كروم ثم اتباع ما يلي:

نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024
نتائج السادس الابتدائي ديالى 2024
  1. أولاً زيارة الموقع الإلكتروني موقع نتائجنا.
  2. ثم التوجه إلى صفحة النتائج وحدد نتائج السادس الابتدائي الدور الاول.
  3. ثم اختر المحافظة التابعة لك.
  4. الضغط على تنزيل.
  5. ثم حدد اختيار تنزيل pdf.
  6. وتظهر النتائج في الحال.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول ديالى

ظهرت مساء الأمس الثلاثاء 28 من مايو 2024 نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول محافظة ديالى بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، حيث ارتفعت نسب النجاح في المحافظة بشكل كبير عن العام الدراسي الماضي، وتم رفعها فور الانتهاء من الإعلان عنها، وأصبحت النتائج متاحة بالمدرسة ورقياً بدايةً من الساعة 9 صباحاً وتتوفر إلكترونياً عبر موقع نتائجا بالرقم الامتحاني.

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يس خالد

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