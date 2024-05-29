شوف اسمك نزل pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

الشغل الشاغل في العراق من المواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لأنها دفعة طال انتظارها ولها أهمية كبيرة في الوقت الحالي، يعاني الكثير من المواطنين من ظروف المعيشة ومثل هذا الوقت من عام 2023 أصدرت الحكومة دفعتين ويعتبر هذا تأخير كبير للعام الجاري في إدار الوجبة السابعة،

تعتبر الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد هي العائق في عدم إصدار الوجبة حتى الآن، لكن هناك متابعة مستمرة من هيئة الحماية الاجتماعية للتأكد من إنهاء الإجراءات والتعرف على موعد إصدار كشوفات المشمولين لبدء تفعيل الموقع الإلكتروني مظلتي على الانترنت لاستقبال طلبات الاستعلام، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قريباً يتم إصدار الدفعة السابعة بعد انتهاء الموازنة المالية وفقاً لتصريحات الوزارة، ولاستخراج الكشوفات حالة ظهورها عليكم اتباع الخطوات التالية:.

الدخول بشكل مباشر على رابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار خدمات الرعاية الاجتماعية. اختر المحافظة أولاً. ثم اختر رقم الدفعة. إدراج البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة بحث.

شروط الحصول على الدفعة السابعة

تحصلون على الدعم سواء في الدفعة السابعة أو الدفعات الجديدة التي تعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعي بالضوابط والشروط المعلن عنها والتي تأتي على النحو التالي: