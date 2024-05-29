بالرقم المدني فقط.. عرض نتائج الطلاب في الكويت 2024 عبر moe.edu.kw الرسمي

دقائق قليلة لظهور نتائج الطلاب في دولة الكويت خاصة بصفوف النقل، فضلاً عن أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات داخل المحافظات الكويتية، إضافة إلى أن فتح باب التظلم سيتم مباشرة بعد الإنتهاء من ظهور النتائج الخاصة بالطلاب وذلك في غضون أيام من عرض النتائج، ويمكن الإطلاع على النتائج بالدرجات وبالرقم المدني فقط، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

لينك نتائج الطلاب في الكويت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الطلاب في دولة الكويت، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال الرقم المدني ورقم التسلسل فيما بعد والخاص بالطالب.

على أن يتم اختيار المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب.

الضغط على زر “عرض الشهادة”.

حتى تتمكن في النهاية من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالشهادة والدرجات التي تم الحصول عليها.

إعلان نتائج الطلاب في الكويت

وبالفعل بدأ العديد من المدارس في دولة الكويت، من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب، بما سيتم العمل على رصد الدرجات بعد ذلك، إضافة إلى أن النتائج من المتوقع تسليمها للمدارس غدًا الخميس يتم العمل على عرضها وإظهارها أمام جميع الطلاب والطالبات في محافظات الكويت، هذا مع العلم أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.