ظهور نتائج صفوف النقل في الكويت خلال ساعات 2024.. رابط استخراج النتائج

أعلنت وزارة التربية في الكويت، عن انتهاء اختيار صفوف النقل التي بدأت يوم 17 مايو 2024، على أن تم الإنتهاء منها يوم 27 مايو 2024، بالإضافة إلى أنه في الوقت الحالي تتجهز المدارس الكويتية في إعلان النتائج الخاصة بهذه المرحلة الدراسية في أقرب وقت، مع إمكانية الإستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

لينك استعلام نتائج صفوف النقل في الكويت

وهناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الإستعلام عن صفوف النقل داخل دولة الكويت، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية الكويتية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب ورقم التسلسل في خانة تسجيل الدخول.

القيام بإختيار المرحلة الدراسية التي ترغب في الإستعلام عنها.

ليتم بعدها مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “عرض الشهادة”.

لتقوم في النهاية بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

متى إعلان نتائج صفوف النقل في الكويت

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج صفوف النقل داخل دولة الكويت خلال ساعات من الأن، على أن بعض المصادر أكدت أن النتائج سيتم عرضها غدًا الخميس الموافق 30 مايو 2024، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت مدينة الكويت، لكي يتمكن كل طالب وقتها من معرفة النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.