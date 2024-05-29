ما الجديد في علاج سرطان البروستاتا

يحتل سرطان البروستاتا المرتبة الأولى أو الثانية من حيث معدل وفيات الذكور بسبب أمراض الأورام في مختلف البلدان، ويأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة. لحسن الحظ، أصبح الطب الحديث فعالاً بشكل متزايد في التعامل مع هذا المرض، وذلك باستخدام كلاً من التقنيات القياسية والمبتكرة. في هذه المراجعة سوف تتعرف على الجديد في علاج سرطان البروستاتا. هذه معلومات حول الابتكارات التي تعمل على تحسين فعالية العلاج، وزيادة السلامة، وجعل علاج السرطان أكثر راحة، وتوفير جودة حياة أفضل بعد التغلب على السرطان.

استئصال البروستاتا بمساعدة الروبوت

هذه الجراحة مشابهة لجراحة التنظير البطني. يتم إجراؤها أيضاً من خلال شقوق صغيرة، ولكن تتم العملية بواسطة الأذرع الروبوتية، والتي يتحكم فيها الطبيب عن بُعد.

استئصال البروستاتا الروبوتي يوفر إمكانية أفضل للمناورة، والقدرة على فحص أي مناطق، حتى التي يصعب الوصول إليها. إنه يُزيد من فرصة الإزالة الكاملة للورم إلى ما يقرب من مائة بالمائة، وتتيح بعض الإجراءات التشخيصية أثناء العملية التحقق الفوري من العقد اللمفاوية المصابة من أجل إجراء تشريح لمفاوي أفضل مع انخفاض خطر التكرار.

العلاج بالبروتون

يمكن شفاء سرطان البروستاتا بدون جراحة بواسطة العلاج الإشعاعي. ومع ذلك، فإن هذا العلاج يمكن أن يُسبب مضاعفات مثل المشاكل البولية وضعف الانتصاب. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث نزيف المستقيم إذا تم تشعيع العقد اللمفاوية.

يتم التخلص من هذه المشاكل عملياً مع العلاج بالبروتون Proton therapy. البروتونات، على عكس الفوتونات الأكثر استخداماً، لا تنبعث منها إشعاعات أثناء تحركها (حتى عند مرورها عبر الأنسجة الطبيعية). يبدأ التشعيع فقط عندما تصل إلى الهدف، والذي هو داخل الورم.

الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة

يتم استخدامها في المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا. على عكس الجراحة، لا يتم إجراء أي شقوق. وعلى عكس العلاج الإشعاعي، لا تتعرض الأنسجة للإشعاع.

إنه إجراء غير غازي والذي يدمر الورم عن طريق تسخين واهتزاز الأنسجة، مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية. يتم إجراؤه تحت التخدير العام ويستغرق عدة ساعات حتى يكتمل.

العلاج باللوتيتيوم Lutetium-177 PSMA

عادةً ما يتم علاج المرحلة المتقدمة من سرطان البروستاتا بالهرمونات والعلاج الكيميائي. ومع ذلك، عاجلاً أم آجلاً، يُصبح الورم مقاوماً للإخصاء ويستمر في النمو.

في هذه الحالة، يأتي العلاج الإشعاعي المستهدف Radiotargeted therapy للإنقاذ: يتم حقن دواء يستهدف PSMA – مستضد غشاء خاص بالبروستاتا، والذي يوجد بكميات كبيرة فقط في الخلايا السرطانية. يحتوي الدواء على النويدات المشعة اللوتيتيوم Lutetium-177. يتراكم فقط في الأورام، وليس في الأنسجة السليمة، ويدمر الخلايا السرطانية بالإشعاع.

لقاحات السرطان

تُستخدم لقاحات الخلايا المتغصنة Dendritic cell vaccines الشخصية في المراحل المتقدمة من السرطان. يتم أخذ الدم من المريض وعزل الخلايا الوحيدة. ثم يتم تحويلها إلى خلايا متغصنة، ومعالجتها بمستضدات الورم، وإعادتها إلى الجسم. ونتيجة لذلك، يتعلم الجهاز المناعي التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشكل أكثر نشاطاً، مما يؤدي إلى تباطؤ نمو الورم وزيادة متوسط العمر المتوقع للمريض.

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