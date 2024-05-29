نتائج السادس الابتدائي دور أول موقع وزارة التربية العراقية الرسمي 2024

تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد درجاتهم من قبل اللجان المعنية علي ذلك، قد تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول بنبسه نجاح عالية عن السنوات الماضية مما أدي إلي رفع الروح المعنوية اتجاه الطلاب وأولياء أمورهم خاصة بعد التوتر والقلق الذي كان يسودهم، في السياق نفسة أشار مسئولي من قبل الوزارة أن كل طالب قد أخذ حقة تماما دون ظلم، علما بانه أتاحت وزارة التربية العراقية عن الموقع الرسمي الخاص بها من اجل البحث عن النتائج بكل سهولة سنوضحها في السطور الآتية تابعونا.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق

قم بالولوج إلي موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

ثم انتقل بعد ذلك بالنقر علي زر الخدمات الإلكترونية.

انقر علي البحث حول نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

قم بإدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني.

انقر علي زر الاستعلام.

أخيرا: سيتم عرض النتيجة علي الفور، مع إرفاق جميع درجات المواد بالتفاصيل.

كيفية تقديم اعتراض علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول