نتائج السادس الابتدائي دور أول موقع وزارة التربية العراقية الرسمي 2024

تم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد درجاتهم من قبل اللجان المعنية علي ذلك، قد تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول بنبسه نجاح عالية عن السنوات الماضية مما أدي إلي رفع الروح المعنوية اتجاه الطلاب وأولياء أمورهم خاصة بعد التوتر والقلق الذي كان يسودهم، في السياق نفسة أشار مسئولي من قبل الوزارة أن كل طالب قد أخذ حقة تماما دون ظلم، علما بانه أتاحت وزارة التربية العراقية عن الموقع الرسمي الخاص بها من اجل البحث عن النتائج بكل سهولة سنوضحها في السطور الآتية تابعونا.
الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق
- قم بالولوج إلي موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.
- ثم انتقل بعد ذلك بالنقر علي زر الخدمات الإلكترونية.
- انقر علي البحث حول نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.
- قم بإدخال اسم الطالب، الرقم الامتحاني.
- انقر علي زر الاستعلام.
- أخيرا: سيتم عرض النتيجة علي الفور، مع إرفاق جميع درجات المواد بالتفاصيل.
كيفية تقديم اعتراض علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول
- يرجي علي الجميع زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في العراق الإلكتروني.
- ينبغي عليك الضغط علي خانة الاستعلام عن النتائج.
- يتطلب منك إدخال المحافظة التابع لها، رقم جلوس الطالب، اسم الطالب رباعي.
- انقر علي زر عرض النتيجة.
- في الحال سيتم عرضها عبر الشاشة، مع إظهار كافة الدرجات التي تتعلق بجميع مواد الصف.
- في حاله إذا كنت متأكد من ظلمك في أي مادة دراسية، انقر علي زر الاعتراض عن النتيجة.
- قم بإرفاق جميع البيانات الخاصة بك بكيفية صحيحة.
- انقر علي إرسال رسوم مالية من اجل التظلم بالمادة المراد تصحيحها.
- يجب عليك الانتظار، ذلك لكي يتم مراجعه وتصحيح المادة، إرسال النتيجة إليك.