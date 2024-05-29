واتساب الذهبي بتحديث جبااار!.. إضافات ومواصفات جديدة في WhatsApp Gold الإصدار الأخير بديل الأصلي

يعد واتساب الذهبي، نسخة معدلة من ضمن النسخ التي تتشابه مع واتساب الأصلي، حيث إن التطبيقين يقومون بهمة واحدة وهي المراسلة الفورية، وغيرها من الخدمات والخصائص الأخرى، لكن واتساب الذهبي مع أن به مميزات ومواصفات مذهلة، إلا أنه يحتوي على عيوب كذلك، سنوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات واتساب WhatsApp Gold

من أفضل وأبرز المواصفات التي يمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

واتساب الذهبي نسخة موثوقة وأمنة تمامًا تتشابه مع واتساب الأصلي.

النسخة الجديدة من WhatsApp Gold صغيره في الحجم مع وتتوافق مع مجموعة كبيرة من الأجهزة.

واتساب الذهبي يوفر إمكانية عمل جروبات ومجموعات تحتوي على عدد كبير من المستخدمين.

إصلاحات دورية تُجرى على التطبيق ووجود دعم فني للرد على المستخدم.

يمكنك تنزيل نسخة من واتساب الذهبي على أجهزة الأندرويد بكل سهولة وبمساحة صغيرة.

مميزات واتساب الذهبي

ولكي تتعرف على أفضل المميزات التي يوفرها واتساب الذهبي أمام المستخدمين، كما على النحو الأتي:-