الهاتف الأخطر على الإطلاق.. مواصفات هاتف أيفون 15 برو وسامسونج الجديد.. المميزات والعيوب

دائما نري في معدلات البحث الإلكتروني من قبل الباحثين والمهتمين باقتناء عالم الهواتف الذكية يبحثون عن هواتف ذكية بتقنيات عالية وأسعار متوسطة من اجل اقتنائها والتأكد من سلامه صناعتها، يستعلموا أيضا عن السلبيات قبل مميزات الهاتف، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم العديد من الهواتف الذكية المنتشرة في الأسواق التي تتميز بتقنيات حديثة في السطور الأتية.

مميزات هاتف أيفون 15 برو

يتميز هذا الهاتف بفخامة شكله، بتقنياته الحديثة التي ما زالت يحدث بها متغيرات تجذب انتباه الباحثين عن ذلك.

يحتوي علي بطارية بسعة كبيرة 4352 مللي أمبير.

تدعم البطارية الشحن السريع، كما يجعل مستخدمي هذا الهاتف يتم الشحن به أطول فترة ممكنة.

يحتوي علي معالج قوي مما يوفر أداء استثنائيا.

سمك الهاتف مناسب، إطارة صنع من أجود الخامات.

يحتوي علي كاميرات عالية الجودة.

عيوب هاتف أيفون 15 برو

لا يحتوي علي إمكانية توسيع الذاكرة.

يعد سعرة من عالي جدا ولا يتناسب مع العديد من المواطنين.

مميزات سامسونج جلاكسي آس 24 الترا

يعد هذا الهاتف من افضل هواتف الأندرويد حتي يومنا هذا، الذي تم الكشف عنه في شهر يناير 2024.

يحتوي علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

كما يحتوي علي قوة شحن سريع 45 وآت.

يجمع هذا الجهاز بين الأداء الممتاز والتقنيات العالية الجودة.

يبدأ سعر هذا الجهاز 24 نسخة 256 جيجا بسعر 55.000 ألف جنيه.

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي اس 24 الترا