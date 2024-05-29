رابط نتائج صفوف النقل في الكويت 2024 وزارة التربية الموقع الرسمي

قبل ساعات قليلة انتهى طلاب وطالبات صفوف النقل من الإمتحانات داخل كافة المدارس بالكويت، لتبدأ التساؤلات تزداد حول موعد إعلان نتائج هذه المرحلة الدراسية، التي تمثل أهمية كبيرة لمئات الطلبة الذين خاضوا الإمتحانات، ويمكنك التعرف على الموعد المتوقع لصدورها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد ظهور نتائج صفوف النقل في الكويت

بعد أن انتهى الطلاب من امتحانات مرحلة النقل في مختلف المدارس الكويتية، بدأت وزارة التربية في تصحيح امتحانات أوراق الإمتحانات الخاصة بالإختبارات النهائية بجميع مدار التعليم الإبتدائي وكذلك المتوسط العام والديني، فضلاً عن التصحيح في مختلف المدارس المؤهلة لصدور النتائج في الساعات القليلة المقبلة، التي يتجهز لها جميع الطلاب، لمعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

كيفية الإستعلام عن نتائج صفوف النقل

أطلقت وزارة التربية الكويتية، موقعها الرسمي لكي يتم الإستعلام عن نتائج صفوف النقل في مختلف المدارس التي ستقوم بإعلان النتائج في الساعات القادمة، مع مراعاة بأن الوزارة تفتح باب التظلم مباشرة بعد عرض النتائج، لكي يحق للطالب تحسين درجاته في هذه المرحلة، وفقًا للخطوات التالية:-