“استعلم الان عن نتيجتك”.. إليك رابط نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024

نتائج الصف الحادي عشر في الكويت لعام 2024 هذا ما يتطلع إليه الطلاب والطالبات في دولة الكويت بعد انتهاء الامتحانات في 27 مايو 2024 للفروع العلمية والأدبية، وينتظر أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر موعد ظهور نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، وسنوفر لكم الرابط للاطلاع على نتائج الصف الحادي عشر في الكويت.

رابط نتائج الصف الحادي عشر الكويت 2024

بعد ظهور نتائج الصف العاشر في الكويت 2024 بالاسم والرقم المدني، التفت الطلاب والطالبات في الكويت لمعرفة كيفية الحصول على نتيجة الصف الحادي عشر لهذا العام، وبدأت الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني منذ أسابيع قليلة وستستمر حتى منتصف شهر يونيو لجميع المراحل والشهادات الدراسية من المتوقع أن تظهر نتيجة الصف العاشر في نهاية شهر مايو الجاري، ويمكن الحصول عليها باستخدام الرقم المدني عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، وتم تصميم هذه البوابة للحصول على نتائج النقل وليس الشهادات حيث يتم إعلان نتائج الشهادات عبر موقع المربع الإلكتروني.

رابط نتائج الصف الحادي عشر في الكويت من وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية في الكويت أنه سيتم الحصول على نتائج الطلاب باستخدام الرقم المدني 2024 في الأيام القليلة القادمة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية في الكويت.

بعد الوصول إلى الموقع انقر على أيقونة “لائحة الطلاب”.

انتقل إلى “نتائج الطلاب”.

اختار نتائج الصف الحادي عشر.

أضف الرقم المدني في الحقل المخصص له، ثم أدخل الرقم التسلسلي.

والنقر على زر البحث

خطوات تقديم تظلم علي نتائج طلاب الحادي عشر الكويت 2024

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن كيفية تقديم اعتراض على نتائج الصف الحادي عشر للعام 2024، حيث يمكن للطلاب والطالبات في الصف الحادي عشر تقديم اعتراض على نتيجتهم النهائية باتباع الخطوات التالية: