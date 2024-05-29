” هتاخد شقة أو عربية ” الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 لذوي الإعاقة والفئات المستفيدة

أوضحت الحكومة المصرية خدمة دعم لمواطنيها من ذوي الإحتياجات الخاصة، وهذه الخدمة هي كارت الخدمات المتكاملة، حيث تعمل هذه الخدمة على تقديم العديد من المزايا لذوي الإحتياجات الخاصة، وقد أتاحت أيضا الحكومة المصرية إمكانية الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، من خلال عدة طرق، والتي منها على سبيل المثال: الإستعلام عن الكارت بالإسم أو بالرقم القومي، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن.

كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2024

يعد كارت الخدمات المتكاملة شكل من أشكال الدعم، التي قد وفرتها الحكومة المصرية من أجل مواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتضمن هذا الكارت العديد من المميزات، التي حرصت الحكومة على توفيرها، ومن هذه المميزات: أنه يُمكن المستفيدين منه من الحصول على التعيينات بنسبة 5% بالوظائف الحكومية، والتعيين في المعاهد، والجامعات، وإمكانية الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية، والإعفاء من الضرائب، كما يتيح كارت الخدمات المتكاملة ميزة التسجيل في مدارس التعليم الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

حرصت الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الراحة لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك قد أتاحت إمكانية الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، عن طريق:

يجب عليك في البداية الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن

ثم قم بالضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

وبعدها سيطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي الخاص بك، أو اسمك، قم بإختيار الطريقة التي تناسبك.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام، وانتظر حتى يتم الرد على طلبك، عادة يتم الرد خلال بضعة أيام.

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وقد قامت الحكومة المصرية بتحديد بعض الفئات، التي يمكنها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 دون مواجهة أي صعوبة، وهذه الفئات هي: