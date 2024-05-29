“هسه ظهرت كلها”.. لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول جميع محافظات العراق موقع نتائجنا

يمكن لجميع الطلاب الحصول على درجاتهم في حال اعتمادها في المحافظة التي يقيمون بها من خلال زيارة رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور أول، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي 2024 خلال الأيام الماضية في معظم محافظات العراق مثل: الكرخ، الرصافة، النجف، كربلاء، صلاح الدين، أربيل، واسط، السليمانية، الأنبار، وبابل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة عالية.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

يمكنك الحصول على بيان كامل بالدرجات التي حصلت عليها في كافة المواد من خلال زيارة رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول؛ بدأ الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث يتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، حتى الآن، بعض المحافظات مثل البصرة وذي قار ونينوى لا تزال في انتظار الإعلان عن النتائج، مما سبب قلقًا وتوترًا بين الطلاب.

للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024 دور أول عبر موقع وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر “نتائج السادس الابتدائي 2024”.

حدد “نتائج الدور الأول” واختر اسم المحافظة من القائمة المنسدلة.

أدخل اسم الطالب والرقم الامتحاني بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

يتابع موقع “نتائجنا” الإلكتروني ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية. وأكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج ستظهر عبر المواقع الإلكترونية في ملفات تضم بيانات الطالب ودرجات جميع المواد. وسيتم نشر ملفات النتائج في اليوم التالي بالمدارس. يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر موقع “نتائجنا” الرسمي باتباع الخطوات التالية: