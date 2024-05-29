أسلحة فتاكة وهدايا مجانية.. أقوى أكواد ببجي موبايل ورموز استرداد شدات PUBG UC 2024 مجانا

توفر لعبة ببجي عدة أكواد في كل فترة بهدف منح اللاعبين بعض السمات المميزة، ونظرا لرغبة الكثير من اللاعبين في معرفة أقوى أكواد ببجي تقوم لعبة ببجي بتوفير الأكواد مع كل تحديث، كما تتيح اللعبة عدة طرق لشحن الشدات بهدف الحصول على الأكواد، لذا في حالة رغبة اللاعب في الحصول على أكواد ببجي يستلزم عليه معرفة كيفية الحصول على الأكواد، وأيضا معرفة آخر الأكواد الحديثة التي طرحتها ببجي للاعبين.

أقوى أكواد ببجي موبايل

بعد أن تم توفير آخر تحديث للعبة ببجي تم توفير الأكواد الحديثة الخاصة به، وتأتي أهم الأكواد كالتالي مع توضيح فائدتها:

TQIZBZ76F ومن خلال إدخال هذا الكود تستطيع الحصول على دراجات نارية.

PGHZDBTFZ95U هذا الكود ضمن الاكواد الهامة التي يقدم تفاصيل دقيقة تخص استراتيجية الحرب وما إلى ذلك داخل اللعبة.

KARZBZYTR تستطيع تدوين هذا الكود وفي خلال لحظات سيتم إضافة العديد من المكافآت إلى حسابك داخل ببجي.

8CUY84RG25OKW يعتبر هذا الكود إحدى الأكواد الحديثة التي توفر للاعبين مكافآت لا حصر لها.

LEVKIN1QPCZ هذا الكود يمنح اللاعبين المزيد من لنقاط الإضافية والمكافآت المتنوعة.

BBKRZBZBF9 يستطيع اللاعب إدخال هذا الكود للحصول على قوة هائلة لسحق وقتل الأعداء.

BBKTZEZET3 بعد إدخال هذا الكود سيتم توفير ملابس مميزة.

BBVNZBZ8M9 يساعد هذا الكود في توفير كرة مجانية كما يعمل على رفع شعبية الدجاجة.

BBKVZBZ8FW يعمل هذا الكود على زيادة الحساب بعد 8 نقاط بالنسبة إلى شعبية الشاي.

مميزات أكواد ببجي

يستطيع كل لاعب الحصول على المكافآت المالية والملابس المميزة من خلال تحقيق الربح المستمر والفوز في كل حرب، ولكن توفر الأكواد الحديثة من ببجي نفس النتيجة ولكن بشكل أسرع، وننوه حول استخدام الكود لمرة واحدة فقط.