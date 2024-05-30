“اعرف نتيجتك دلوقتي بسرعة البرق”.. نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2024 لكافة محافظات العراق من وزارة التربية العراقية، يستمر الآلاف من الطلاب والطالبات في العراق بالبحث عن نتائج السادس الابتدائي 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق في مراكز الكنترول في جميع المحافظات العراقية الأسبوع الماضي هذه العمليات تمت في بيئة آمنة تحت إشراف الشرطة في السطور التالية، نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 للدور الأول من خلال موقعنا.

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 للدور الأول في العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي دور أول للعام 2024 في العراق يمكن التحقق منها بسهولة تامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تقوم الوزارة حاليا بكافة الإجراءات اللازمة لإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت، وسوف تفتح قريبا أبواب الاعتراض على هذه النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، يمكن للطلاب الاستعلام عن هذه النتائج فورا باستخدام الموقع الرسمي ونتائجنا لذلك، سوف نقدم لكم الآن بالخطوات كيفية الاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

إجراءات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق

بكل بساطة نقدم الآن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما يلي:

ادخل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختار أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي.

أدخل اسمك الرباعي في المكان المخصص له، وأدخل رقمك الامتحاني في الخانة المحددة.

اضغط على أيقونة الاستعلام لكي تظهر النتائج أمامك على الفور.

وزارة التربية العراقية تعلن نتائج الامتحانات

قامت وزارة التربية العراقية بمتابعة إظهار نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، حيث تم الإعلان عن النتائج في مديريات التربية في الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى وكربلاء ومديرية المثنى وصلاح الدين ودهوك، وسوف تنشر ملفات النتائج على المواقع الإلكترونية فور انتهاء عملية التصحيح، حيث يمكن للطلاب تنزيل كشوف النتائج عبر الصفحة الرسمية على تطبيق تليجرام من خلال رابط مديرية التربية التابعة لهم.