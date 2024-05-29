رابط منحة 300 دينار تونس سجل واصرفها قبل العيد social.gov.tn وزارة الشؤون الإجتماعية

منحة 300 دينار هي منحة تقدمها الحكومة التونسية لكافة مواطنيها، الذين بحاجة إليها،وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة الخاص بالمواطنين التونسيين، حيث إنها تقدم دعم مادي بشكل شهري، لكل المستفيدين من المنحة، ولكل الفئات المستحقة لهذه المنحة، كما حرص المسؤولين عن منحة 300 دينار على توضيح كافة المعلومات عن هذه المنحة، مثل: طريقة تسجيل فيها، والشروط اللازمة للحصول عليها، والأوراق والمستندات اللازمة، وكل شيء يتعلق بالمنحة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

وقد أعلن المسؤولين عن المنحة في وقت سابق عن بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها من أجل التسجيل في المنحة، وتكون هذه الخطوات كالتالي:

قم أولًا تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة الشؤون الإجتماعية

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة منحة 300 دينار من قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها سيعرض عليك الموقع بعض البيانات المراد إدخالها، قم بإدخالها بشكل صحيح.

ثم قم بإدخال المستندات والأوراق المطلوبة أمامك من قبل الموقع.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الشروط اللازمة للحصول على منحة 300 دينار تونس

بما أن منحة 300 دينار منحة تقدم الدعم المالي لكل الأسر المحتاجة، أو الأسر ذات الدخل المنخفض، فقد تساءل العديد من المواطنين عن الشروط اللازمة للحصول عليها، وهذه الشروط هي:

يجب ألا تكون الأسرة المتقدمة مستفيدة من أي برنامج دعم آخر.

يجب ألا يكون للأسرة المتقدمة وظيفة ذات دخل ثابت.

كما يجب ألا يكون للأسرة المتقدمة وظيفة براتب يتجاوز 180 دينار.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة تونسية الجنسية، والمنشأ.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة 300 دينار تونس

من أجل التسجيل في منحة 300 دينار، يجب عليك إرفاق بعض المستندات التي يطلبها منك الموقع، وقد أعلن عنها المسؤولين بالفعل، وهي: