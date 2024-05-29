راتب شهري .. الإستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445 موعد الصرف لشهر يونيو

من المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تقدم العديد من البرامج الداعمة لمواطنيها في مختلف أمور حياتهم، مثل: البرامج الداعمة من أجل السكن، والبرامج الداعمة من أجل الوظائف، والعديد من البرامج الأخرى، ومن هذه البرامج، برنامج حساب المواطن: الذي يعد من أهم البرامج الداعمة التي قدمتها السعودية لمواطنيها، حيث أن هذا البرنامج يقدم دعم مالي للمواطنين المحتاجين إلى الدعم، أو المواطنين الذين يعملون في وظائف ذات دخل منخفض.

كيفية الإستعلام عن أهلية حساب المواطن 1445

ومن مميزات برنامج حساب المواطن، أنه يمكنك من الإستعلام عن أهلية حساب المواطن إلكترونيًا بكل سهولة، بدلًا من التواجد في المراكز الخاصة بالبرنامج، عن طريق التالي:

أولًا قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب حساب المواطن

قم بإدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية، وكلمة السر الخاصة بحسابك.

ثم قم بإختيار أيقونة الإستعلام عن نتائج الأهلية.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل، وبعدها سوف تظهر أمامك نتيجة الأهلية، سواء كنت قد قبلت، أم لا.

هو في حالة لم يقبل البرنامج طلبك، يمكنك تقديم طلب اعتراض على الموقع.

شروط الحصول على أهلية حساب المواطن 1445

وهناك بعض الشروط التي قد حددها المسؤولين عن برنامج حساب المواطن، والتي يجب توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول على الدعم، وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والمنشأ.

يجب أن يتجاوز عمل متقدم 18 عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم على الأراضي السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم مقيم في أحد دور الرعاية الصحية الحكومية.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي ساري المفعول.

كما يجب أن يكون المتقدم محدود الدخل.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يونيو 1445

وبعد أن يتمكن المواطنين السعوديين من التسجيل في برنامج حساب المواطن، يتساءلون عن مواعيد صرف مبلغ الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، ولذلك قد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن، أنه يتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمستفيد يوم 10 من كل شهر، وقد يتغير هذا الميعاد على حسب المناسبات الرسمية، والأعياد.