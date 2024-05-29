اعرف الآن آخر موعد لإصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445 خطوات ورابط الإصدار

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريًا، يبحث جميع المسلمين حول العالم عن مواعيد الحج لعام 1445، وذلك لأن الحج فرض من عند الله على كل مسلم لديه القدرة على الحج، كما أن الحج من أركان الإسلام، ولذلك قد قامت الوزارة السعودية للحج والعمرة بالإعلان عن أخر موعد لإصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445، حيث قد فتح حجز تصريح الحج منذ فترة من الوقت، ولذلك فإنه سوف يغلق قريبًا.

خطوات الحصول على تصريح الحج أبشر 1445

قد أعلنت الوزارة السعودية للحج والعمرة بعض الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على تصريح الحج، عن طريق موقع أبشر، والتي تتمثل في التالي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة أبشر ، أو قم بتنزيل البرنامج الخاص بهم.

ثم قم بالضغط على أيقونة خدماتي من صفحة القائمة الرئيسية.

ومن ثم أختار من صفحة قائمة الخدمات أيقونة وزارة الحج.

ثم أختار تصاريح الحج.

ومن ثم أدخل البيانات المطلوبة لإكمال عملية التقديم على تصريح الحج.

آخر موعد لإصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445

بسبب تساؤل العديد من المسلمين عن أخر موعد لإصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445، هجريًا قد قامت الوزارة السعودية للحج والعمرة، بالإعلان عن أنه قد تم بدء التسجيل منذ اليوم 15 من شهر شوال الماضي، وأن أخر موعد لإصدار تصريح الحج، هو اليوم 7 من شهر ذي الحجة، وقد يغلق الحجز قبل ذلك على حسب السلطات.

شروط إصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445

هناك بعض الشروط التي يجب إتباعها من أجل ضمان إصدار تصريح الحج للموسم الحالي 1445، وهذه الشروط تتمثل في التالي: