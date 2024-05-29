موقع نتائجنا لإعلان نتائج الطلاب في العراق “كشوفات الناجحين عموم المحافظات” ملفات pdf

إليك كل تفاصيل إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الصف السادس في محافظة بابل لعام 2024 للدور الأول، وأكد مصدر في الوزارة أن النتائج كانت مرضية، حيث نجح مئات الآلاف من الطلاب في اجتياز الامتحانات الوزارية بشكل متميز، نقدم لكم في هذا المقال نتائج الصف السادس الإعدادي في محافظة بابل لعام 2024.

إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق

ظهرت الآن نتائج الصف السادس الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في محافظة بابل لعام 2024 باتباع الخطوات التالية التي حددتها وزارة التربية والتعليم:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية.

إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص.

الضغط على خيار “نتائج الصف السادس الإعدادي” من القائمة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

اختيار “نتائج الدور الأول” من القائمة.

تدوين تفاصيل المكان والمدرسة.

الضغط على “استعلام” لتحميل النتائج بصيغة PDF.

بعد ذلك، يمكن الاطلاع على درجات الطالب والنسبة المئوية التي حصل عليها والمجموع الكلي لكل مادة.

الاطلاع على النتائج من خلال موقع “نتائجنا”

كما أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك مراحل محددة تسبق عملية إعلان النتائج، تتضمن التصحيح والمراجعة ثم رصد درجات الطلاب قبل رفع النتائج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، ومن خلال موقع “نتائجنا” يمكن الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي “نتائجنا”.

البحث عن محافظة نينوى في جدول النتائج.

إذا تم اعتماد النتائج، ستظهر خيارات لتحميلها، ويمكن مشاهدتها مباشرة.

الضغط على أحد الخيارات لتنزيل النتائج على جهاز الطالب أو ولي الأمر.

فتح ملف PDF المحمل والبحث عن الدرجات باستخدام رقم الامتحان أو رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق تهدف الوزارة إلى توفير أساليب حديثة ودقيقة للتعرف على النتائج، ومن أهمها الأساليب الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والدقة.