“هيكسر الدنيا” هاتف أوبو رينو: وحش الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات فائقة وتصميم أنيق!

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
“هيكسر الدنيا” هاتف أوبو رينو: وحش الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات فائقة وتصميم أنيق!

اشتهرت منتجات أوبو العالمية بمنتجاتها ذات الجودة والكفاءة العالية التي لا مثيل لها، واستطاعت أن تحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية للمواصفات القياسية التي تتمتع بها أجهزتها، وقد أطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر معقول بدأ الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Reno 10 Pro 5G 

يشتمل هاتف Reno 10 Pro 5G  على العديد من المواصفات الرائعة والتي أهمها ما يلي:

اسم الهاتفReno 10 Pro 5G 
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦،٧ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نوع المعالجSnapdragon 778G
عدد الكاميرات٤ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
الرامات١٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
سعة البطارية٤٦٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٨٠ وات
الشبكات التي يدعمهايدعم كل من G3 G4 G5
هاتف Reno 10 Pro 5G
هاتف Reno 10 Pro 5G

مميزات هاتف Reno 10 Pro 5G

يدعم أيضاً ذلك الهاتف العديد من المميزات الرائعة والكثيرة والتي منها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ممتعة.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة نقية وجميلة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية الرائعة التي تمنحك صورة سيلفي نقية.
  • كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كما يدعم أيضاً معدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات وتحمل أقوى الألعاب.

سعر هاتف Reno 10 Pro 5G

  • بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يرغب الكثير في معرفة سعره.
  • ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم تحديد سعر بيع ذلك الهاتف، ولكن من المتوقع أن يكون سعره في متناول الفئة الوسطى.
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shehabelgobaryph2

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