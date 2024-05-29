“هيكسر الدنيا” هاتف أوبو رينو: وحش الفئة المتوسطة الجديد بمواصفات فائقة وتصميم أنيق!

اشتهرت منتجات أوبو العالمية بمنتجاتها ذات الجودة والكفاءة العالية التي لا مثيل لها، واستطاعت أن تحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين للهواتف الذكية للمواصفات القياسية التي تتمتع بها أجهزتها، وقد أطلت علينا مؤخرا بهاتف جديد ذات مواصفات جيدة وسعر معقول بدأ الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف Reno 10 Pro 5G

يشتمل هاتف Reno 10 Pro 5G على العديد من المواصفات الرائعة والتي أهمها ما يلي:

اسم الهاتف Reno 10 Pro 5G نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز نوع المعالج Snapdragon 778G عدد الكاميرات ٤ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل الرامات ١٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت سعة البطارية ٤٦٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٨٠ وات الشبكات التي يدعمها يدعم كل من G3 G4 G5

مميزات هاتف Reno 10 Pro 5G

يدعم أيضاً ذلك الهاتف العديد من المميزات الرائعة والكثيرة والتي منها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ممتعة.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة نقية وجميلة.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية الرائعة التي تمنحك صورة سيلفي نقية.

كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً معدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات وتحمل أقوى الألعاب.

سعر هاتف Reno 10 Pro 5G