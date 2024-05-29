احصل على 500 شده.. كيفية شحن شدات ببجي 2024 عن طريق الأيدي بطريقة سهلة جدا!!

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الـ ID هي واحدة من الطرق الأكثر شيوعا وسهولة لإضافة الشدات إلى حسابك حيث أن هذه الطريقة تتيح لك شراء الشدات مباشرة باستخدام معرف اللاعب الخاص بك (ID) بطريقة آمنة وسريعة في هذا الدليل سنوضح خطوات شحن شدات ببجي موبايل لعام 2024 عن طريق الـ ID.

خطوات شحن شدات ببجي 2024 عن طريق الـ ID

الطريقة الأولى حيث تتم من خلال الموقع الرسمي لشركة PUB Mobile للحصول على معرف اللاعب (ID) من خلال فتح لعبة ببجي موبايل على جهازك.

انتقل إلى ملفك الشخصي (Profile) حيث يمكنك رؤية معرف اللاعب الخاص بك بجانب اسمك.

افتح متصفح الويب وانتقل إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي موبايل اضغط هنا .

في الحقل المخصص قم بإدخال الرمز الخاص بالاعب (ID) الخاص بك بدقة.

اختر الحزمة التي ترغب في شرائها من بين الخيارات المتاحة (عدد الشدات يختلف حسب السعر).

اختر طريقة الدفع المفضلة لديك (بطاقة ائتمان، PayPal، أو غيرها من الخيارات المتاحة).

اتبع التعليمات لإكمال عملية الدفع.

بعد إتمام عملية الدفع سيتم إضافة الشدات إلى حسابك في بيجي موبايل بشكل تلقائي.

الطريقة الثانية لشحن شدات ببجى عبر مواقع شحن موثوقة (مثل Midas Buy)

افتح متصفح الويب وانتقل إلى موقع اضغط هنا .

اختر بلد إقامتك لتتمكن من رؤية خيارات الدفع المتاحة.

أدخل معرف اللاعب (ID) الخاص بك في الحقل المخصص.

حدد حزمة الشدات التي ترغب في شرائها.

اختر طريقة الدفع المفضلة واتبع التعليمات لإكمال عملية الدفع.

بعد إتمام عملية الدفع سيتم إضافة الشدات إلى حسابك في بيجي موبايل تلقائيا.

نصائح لضمان عملية شحن آمنة