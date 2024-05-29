اشتريه وبالك مرتاح!!.. هاتف بسعر 7000 جنيه (تليفون فخم) بمواصفات حلوة ومش ييهنج

في ظل زيادة الأسعار التي طالت كافة المنتجات في مصر فإن الكثير من المستخدمين يبحثون عن هاتف بسعر 7000 جنيه يتوافق مع إمكانياتهم المادية ويحتوي على الإمكانيات العملية المتميزة، ولذلك ومن خلال هذه المقالة نوضح لكم أهم المعلومات التي تدور حول أفضل الأجهزة التي تندرج تحت فئة الهواتف متوسطة السعر و ذات إمكانيات وقدرات مناسبة جدا للمستخدم، فتابعوا معنا.

هاتف بسعر 7000 جنيه

هناك العديد من الهواتف الذكية التي تندرج تحت فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، الموجودة في السوق المصري والتي يمكن للمواطن المصري اقتنائها واستخدامها ويعد أول هذه الفئة هو Realme C51، وتتمثل أهم مميزاته في التالي:

جهاز Realme C51 وهو أحد أفضل الأجهزة على الإطلاق حيث يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.74 بوصة، ومدعومة بتحديث 90 هرتز.

أما عن نظام تشغيل الجهاز فهو يعمل بنظام أندرويد 13.

الجهاز له اصدارين الاصدار الأول بذاكرة داخلية تسع 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 رام.

أما الإصدار الثاني فإن الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 رام.

الجهاز له كاميرتين بالخلف بدقة 50 بيكسل وكاميرا أمامية.

يتراوح سعر الجهاز ما بين 6000 جنيه مصري وحتى 7000 جنيه مصري

هاتف Oppo A76

يدخل هاتف Oppo A76 ضمن فئة هاتف بسعر 7000 جنيه، التي يبحث عنها عدد كبير من المستخدمين في السوق المصري ومن أهم مميزات الجهاز ما يلي: