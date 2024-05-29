ساعات وهتظهر… نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عن طريق موقع بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، انطلقت الامتحانات في كافة المحافظات المصرية اعتبارا من يوم السبت الماضي الموافق 25 مايو 2024 ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 6 يونيو 2024، وبناءا على هذا الجدول الزمني بدأ الطلاب وأولياء الأمور في كافة أنحاء البلاد في البحث عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وذلك باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب الآن الإنتقال إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للاطلاع على درجات الطلاب بالتفصيل، تزايدت حالة الترقب والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور نتيجة اقتراب انتهاء فترة الامتحانات وهو ما دفعهم للبحث عن موعد نتائج الدبلومات الفنية، يسعى الجميع لمعرفة النتائج النهائية ومدى نجاح الطلاب في الامتحانات التي خضعوا لها، حيث يمثل هذا الإعلان حدثًا مهما ينتظره الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ويتم ذلك من خلال بوابة التعليم الفني المتاحة على مختلف المواقع الإلكترونية يمكن القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية: