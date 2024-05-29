إستعلم الآن.. نتائج السادس الابتدائي في نينوى للدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في محافظة نينوى عن اقتراب موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي للدور الأول للعام الدراسي 2024، ووفقاً للبيان الصادر من مديرية تربية نينوى، فإن عملية التصحيح والفحص قد اكتملت، والنتائج حالياً في مرحلة التدقيق النهائي وإدخال الدرجات.

مراحل التصحيح والتدقيق

مرت عملية التصحيح بعدة مراحل لضمان دقة النتائج وشفافيتها، حيث قام المعلمون والمشرفون بمراجعة الأوراق الامتحانية وتقييمها بشكل دقيق، بعد ذلك، تم إدخال الدرجات في النظام الإلكتروني، وتتم الآن مراجعة النتائج النهائية للتأكد من خلوها من أي أخطاء قبل إعلانها الرسمي.

موعد الإعلان عن النتائج

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في نينوى خلال 48 ساعة القادمة، وسيكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر موقع “نتائجنا”، يُنصح الجميع بمتابعة الموقع وقناة “نتائجنا” الرسمية على التليغرام للحصول على التحديثات الفورية.

كيفية الاطلاع على النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة نتائج الامتحانات الوزارية للدور الأول عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع “نتائجنا” أو وزارة التربية العراقية. اختيار المحافظة والمدرسة الخاصة بالطالب. الضغط على رابط التنزيل للحصول على ملف النتائج.

المحافظات التي تم إعلان نتائجها

أعلنت الوزارة أيضاً عن نتائج السادس الابتدائي بعض المحافظات الأخرى مثل ديالى، الكرخ بأجزائها الثلاثة، الرصافة بأجزائها الثلاثة، النجف، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، كربلاء، كركوك، وميسان.

يمكن الاطلاع على النتائج المفصلة لكل محافظة عبر موقع “نتائجنا” بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

وتعتبر نتائج السادس الابتدائي من المحطات المهمة في مسيرة الطالب التعليمية، حيث تحدد مستوى الطالب وتؤهله للانتقال إلى المرحلة الإعدادية، لذلك، تولي وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة لضمان دقة النتائج وسلامة عمليات التصحيح والتدقيق.

نرجو لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وأن تكون هذه النتائج خطوة نحو مستقبل مشرق في مسيرتهم التعليمية.