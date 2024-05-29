حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تجيب تحسم الجدل

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024، يثير استعلام المواطنين حول زيادة المعاشات وجدول صرفها في شهر يونيو اهتمام كبير خاصة مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، يبدي العديد من كبار السن اهتمام خاص بموعد صرف معاشات يونيو وحجم الزيادة المتوقعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تقديم الدعم والرعاية للمواطنين، وتسعى جاهدة لتبسيط الإجراءات وتحسين خدمات المعاشات، من خلال موقعنا البديل يمكن الحصول على معلومات حول موعد صرف معاشات شهر يونيو والزيادة المتوقعة التي تم الإعلان عنها.

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024

وفقا للمادة رقم 148 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 2019 تقرر أن يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر يمكن لجميع المواطنين الذين يستحقون المعاشات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو، وذلك ابتداءا من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 في جميع نقاط الصرف المتاحة من قبل الهيئة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ قرار تضاعف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وجميع المستفيدين والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع قيمة الزيادة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه تمت عملية الصرف خلال الشهر الماضي بشكل رجعي وهذا يعني أن الزيادة تم صرفها مع المعاشات التي تم صرفها في تلك الفترة.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

للحصول على معلومات حول زيادة المعاشات يمكن اتباع الخطوات التالية: