الإعلان أصبح رسمي… موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 مع الزيادة الجديدة

زادت حالات الاستعلام لدى المواطنين حول تاريخ و موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 ومدى صحة الزيادة المتوقعة وهو ما تناوله موقع البديل بتفصيل فيما يلي مقدماً خدماته للمواطنين للوصول إلى هذه المعلومات بسهولة، بحلول نهاية شهر يونيو يتزايد الاستفسار من قبل المواطنين حول مواعيد صرف معاشاتهم ومدى صحة الأنباء المتداولة حول الزيادات المحتملة في هذه المعاشات، يهدف موقع البديل إلى توفير هذه المعلومات وتوضيح الطرق المتاحة للاستعلام عن موعد صرف المعاشات والتفاصيل الأخرى المتعلقة بها.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وذلك لتكون الصرف قبل عيد الأضحى المبارك المحدد في السادس عشر من يونيو 2024 وفق التقويم الفلكي، أوضحت الوزارة أنه سيتم بدء صرف المرتبات اعتبارا من الأحد السادس من يونيو 2024 بدلا من التاريخ المعتاد في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

هذا القرار يشمل صرف الزيادة لجميع المواطنين في الدولة ويأتي في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا قبيل حلول عيد الأضحى المبارك وانتهاء السنة المالية، يهدف هذا القرار إلى تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين في هذه الفترة المهمة، وضمان استقرارهم المالي خلال فترة العيد وانتهاء السنة المالية.

زيادة المعاشات 2024

أصدرت وزارة التضامن قرار بتنفيذ مضاعفة المنحة الاستثنائية لمستفيدي المعاشات، وذلك استجابة لإعلان الرئيس السيسي، وتقضي هذه الزيادة بزيادة قيمة المنحة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وقد تم الصرف خلال الشهر الماضي بتأثير رجعي، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لفئات المجتمع الأكثر احتياجا وتعزيز الشمولية الاجتماعية.