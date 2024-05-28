رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال موعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مجهولا لجميع المواطنين ممن تقدموا بطلبات للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال منحهم الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلتهم، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل، وذلك في حالة أن قام السيد احمد الاسدي باعتماد كشوف اسماء المستفيدين الذين تم اختيارهم وفقا للشروط التي أعلنت سابقا، واليكم خطوات الاستعلام وتنزيل الكشوفات فقط اتبع ما يلي:

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختر ايقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها، وهي الوجبة السابعة والاخيرة.

حدد المحافظة التي تقيم بها، ثم ادخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيتم عرض وتنزيل كشوفات جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

قم بفحص الكشوف لتبحث عن اسمك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية من اجل الاستفادة من الدعم المقدم من قبل حكومة العراق، فهي كما يلي: