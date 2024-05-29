استعلم عن نتيجتك بسهولة”.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي

يزداد البحث حالياً عن معرفة الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لجميع المحافظات، حيث ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة الصف الثالث الإعدادي النتيجة المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، فالجميع يعيشون حالة من القلق والتوتر في انتظار النتيجة على مستوى الجمهورية، وخاصة أن الاختبارات كانت صعبة بعض الشيء في بعض المحافظات، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

يهتم الكثيرون بمتابعة أخر المستجدات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تعتبر تلك النتيجة من أكثر النتائج المهمة جداً والتي يترقبها الجميع على أحر من الجمر، فبناءً على تلك النتيجة يحدد مستقبل الطالب في مرحلة التعليم الثانوي، ونظراً لأهمية النتيجة أعلنت بعض المصادر الموثوقة أن النتيجة ستكون متاحة قريباً جداً بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة في جميع المحافظات في منتصف الاسبوع المقبل، والجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد تم الإعلان عنها بعد انتهاء الاختبارات بيوم واحد، حيث تمت عمليات التصحيح الكترونيا وهي من أولى المحافظات التي تتبع هذا النظام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

لكل طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات يمكنهم استخراج النتيجة بكل سهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:

يتم الولوج إلي بوابة التعليم الأساسي.

اختيار تبويب “نتائج الامتحانات”.

يتم إدخال الرقم القومي والاسم بالكامل.

تحديد المرحلة الدراسية الإعدادية.

اختيار الصف الثالث الإعدادي.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

تسجيل رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في مصر نتيجة اختباراتهم على أحر من الجمر، حيث لم تعلن النتيجة في المحافظات ولكن من المرتقب أن تعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن استعلام النتيجة من المحافظات المختلفة من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة “هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة “هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية “هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف “هنا“.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية “هنا”.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية “هنا“.