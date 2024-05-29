اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf | أخبار المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية من أبرز عمليات البحث التي شغلت حيزا ملحوظا في عمليات البحث في دولة العراق، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في البرنامج، ويضع الكثير من المتقدمين أملا في الحصول على الدعم، وهو الدعم الذي يتم تقديمه بشكل شهري لعدد من أسر المحتاجين في الدولة، ولكن للعلم أن الدعم يتم تقديمه وفق شروط ومعايير حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتحديد للفئات الأحق بالدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية

من الأمور التي طال انتظارها هو الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق والتي اتخذت حيزا كبيرا في حديث العامة، حيث يأمل عدد كبير من المواطنين في الحصول على الدعم، وجدير بالذكر أن الدعم يتم تقديمه لفئات تنطبق عليها عدة شروط من أهمها ما يلي:

يتم منح دعم الرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب العراقي أصحاب الجنسية العراقية فقط.

كما يلزم للحصول على الدعم أن تكون مواطن عراقي مقيم داخل حدود الدولة العراقية.

في حالة امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو عقارات ذات قيمة عالية يحرم من إعطاء الدعم.

وفي حالة كان المواطن لديه دخل شهري ثابت فإنه لا يحصل على الدعم.

الأولوية للدعم تكون لفئات المطلقات والارامل والأسر الفقيرة التي تعول اطفال صغار في سن التعليم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

بعد ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: