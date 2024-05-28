بشرى سعيدة على كل الموظفين .. موعد صرف معاشات يونيو 2024 بعد زيادة 1000 جنية

تداولت بعض الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سوف يتم تذكير موعد صرف المعاشات عن شهر يونيو عام 2024 لذلك تزايدت عمليات البحث من قبل المستحقين للمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يونيو الذي يمكنكم الاطلاع على تفاصيله وعلى حقيقة تبكير موعد الصرف وفقا لما تم اعلانه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مرتبات شهر يونيو من خلال متابعة هذا المقال.
موعد صرف معاشات يونيو 2024
تم الاعلان من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان تم صدوره يوم الاحد انه سوف يتم صرف المعاشات عن شهر يونيو لعام 2024 يوم 1 يونيو لعام 2024 مثل كل شهر وأعلنت أنه لا يصح مما يتم تداوله عن تبكير المعاشات عن ذلك الشهر وصرحت انه لا داعي من الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانه في حاله تذكير موعد صرف المعاشات سوف يتم الاعلان رسميا من قبل الوزارة.
كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو
قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاعلان عن رابط معتمد من خلالها يمكن الاعتماد عن طريقة عن معاشات شهر يونيو يمكنكم الدخول عليها مباشرة والاطلاع على الخطوات من خلال النقاط التالية:
- ادخل أولا على موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.
- في الصفحة الرئيسية حدد أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
- انقر على ايقونة بدء الخدمة.
- اكتب البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة والاسم.
- حدد أيقونة انا لست روبوت ثم ارسال الطلب.
- سوف يتم ظهور الراتب المستحق فورًا.