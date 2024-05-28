أعرف حالًا .. ظهرت في ديالي بالعراق “نتائج السادس الابتدائي في العراق بدون رقم امتحاني” 2024

جهاد حسين تاريخ النشر
أعرف حالًا .. ظهرت في ديالي بالعراق “نتائج السادس الابتدائي في العراق بدون رقم امتحاني” 2024

يتساءل كثير من الأشخاص عن نتائج السادس الابتدائي في العراق إذ أن آلاف الطلبة والطالبات يقومون بمواصلة البحث في الاستعلام عن تلك النتائج وعقب الانتهاء من تصحيح الأوراق بمختلف الكنترولات في كافة المحافظات العراقية الأسبوع الذي مضى يتم التساؤل من جانب الطلاب عن كيفية الاستعلام عن النتائج وفيما يلي سوف نتعرف سويا على كيفيه استخراجها والحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال شبكة الانترنت بواسطة موقع الوزارة الرسمي.

نتائج السادس الابتدائي في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق بتوضيح أنه من الممكن أن يتم الحصول على نتائج السادس الابتدائي العراق بكل سهولة لكل المحافظات من خلال الموقع الرسمي الخاص بها موقع نتائجنا، فمن الممكن نطالب أن يحصل على نتيجته بسهولة بكتابة رقم الجلوس الخاص به بعد ظهور النتيجة بشكل رسمي والإعلان عنها من جانب الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

أصبح الآن يتم التساؤل من جانب الطلبة والطالبات بدولة العراق كثيرًا عن طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي العراق، ومن الجدير بالذكر أنه عقب أن انتهى الطلبة والطالبات من تأدية الامتحانات الخاصة بهم وهم يريدون الاطمئنان على أنفسهم والتعرف على النتيجة الخاصة بهم فمن الممكن أن يتم الحصول على نتيجة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

  • الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم في دولة العراق من هنا.
  • النقر على زر نتائج السادس الابتدائي العراق
  • كتابة رمز التحقق
  • النقر على زر تسجيل الدخول
  • كتابة رقم الامتحان بشكل صحيح
  • النقر على زر استعلام.
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جهاد حسين

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