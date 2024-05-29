وزارة الحج تطرح أسعار حملات الحج 1445 وأهم الشروط اللازمة للتسجيل وطريقة التسجيل

تسعى وزارة الحج والعمرة إلى تقديم باقات متنوعة لحجاج الداخل، حيث يمكن للحجاج اختيار الباقة المناسبة لهم وفقًا لشروط وضوابط وزارة الحج والعمرة، تتضمن هذه الباقات خدمات شتى تتناسب مع احتياجات الحجاج خلال رحلتهم الدينية، مما يسهل عليهم أداء المناسك بيسر وسلام، ونبين من خلال الأسطر التالية طريقة التسجيل في أحد هذه الحملات، والشروط اللازمة.

أسعار حملات الحج 1445

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ببدء التسجيل لأداء فريضة الحج وتوفير باقات موسم الحج لعام 1445 هـ / 2024 م عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك للحجاج المقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتضمنت أنواع الباقات المتاحة التالي:

الباقة الأولى: تبلغ تكلفتها 10,366.10 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي توفر خدمة مريحة ومرموقة للحجاج.

الباقة الثانية: سعرها يبلغ 8,092.55 ريال سعودي، ويشمل ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن مخيمات الضيافة في مشعر منى.

الباقة الثالثة: تتكون الباقة من 3 أبراج في منى، وتتميز بموقعها القريب من جسر الجمرات، ويبلغ سعر الباقة 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.

الباقة الرابعة: سعر الباقة يبلغ 4,099.75 ريالًا بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة اقتصادية للحاج.

شروط التسجيل في حملات الحج 1445

بعد منح التصاريح لموسم الحج 1445هـ – 2024م، يجب على الحجاج اختيار برنامج الحج والتسجيل بالحملات وفقاً للشروط والأحكام.