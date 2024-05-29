رابط شغااال.. تحميل pdf نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح جميع المحافظات

يهتم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح بشكل كبير فهي من النتائج المنتظرة داخل العراق، لأن النجاح في تلك المرحلة يساعد الطلاب في الانتقال من تلك المرحلة إلى مرحلة المتوسط، لذلك يتساءل الطلاب عن نتائجهم بشكل دائم، لذلك أعلنت وزارة التربية العراقية عن النتيجة في عدد من المحافظات داخل الدولة بسبب انتهائها من تصحيح الأختبارات ورصد الدرجات الخاصة بها، كما يوجد بعض المحافظات التي لم يتم الإعلان فيها عن النتيجة، ومن خلال مقالنا نذكر لكم أهم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح

تعتبر نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح من النتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية داخل الدولة العراقية في عدد من المحافظات، والتي يتساءل الطلاب فيها عن طريقة الحصول على النتيجة، حيث يسهل الحصول عليها من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى موقع ناجح المخصص للإعلان عن النتيجة بشكل مباشر.

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع باستخدام معلومات الحساب الخاص بك.

يتم الضغط على زر نتائج السادس الابتدائي الدول الأول.

من قائمة المحافظات اختر المحافظة التي تقيم بها.

اكتب بيانات الطالب الذي يريد الحصول على النتيجة الخاصة به.

اضغط على زر عرض النتائج.

انتظر قليلًا وسوف تلاحظ أن النتيجة تم تحميلها في حال تم الإعلان عنها في المحافظة الخاصة بك.

محافظات أعلنت الوزارة فيها نتيجة السادس الابتدائي

كما ذكرنا أن الوزارة قد أعلنت عن النتيجة الخاصة بتلك المرحلة في عدد من المحافظات المختلفة بالدولة، ومن أهم تلك المحافظات تكون كما يلي: