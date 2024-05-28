سجل الان.. طريقة التقديم على دعم السكن الريفي في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت الحكومة الجزائرية، رابط التسجيل في السكن الريفي التي أصبح متاحًا أمام كافة المواطنين داخل ولايات دولة الجزائر، حتى أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير وحدات سكنية أكثر ملائمة بأسعار مخفضة بعيدة عن الأسعار التي يتم تداولها في الخارج، هذا وأن الجهات المعنية في الجزائر، أقرت مجموعة من الشروط التي من خلالها سيحصل المتقدم على الوحدات السكنية التي يحتاج إليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التقديم في دعم السكن الريفي 2024

أما عن شروط التقديم في دعم السكن الريفي التي يتم إتاحته أمام أكبر عدد من المواطنين الراغبين في الإستفادة من هذه المبادرة، فهي جاءت على النحو الأتي:-

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

مقيم دائم في دولة الجزائر.

كذلك يجب أن تصل فترة خبرة المتقدم لـ 3 أعوام.

أن يكون لدى المتقدم رخصة سارية حتى يحق له التقديم في البرنامج.

كيفية التقديم في دعم السكن الريفي الجزائر 2024

وتتمثل برز خطوات التقديم في دعم السكن الريفي داخل ولايات الجزائر وأمام جميع المتقدمين، وفقًا لما يلي:-