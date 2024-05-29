اضبطها الان لأطفالك.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية

في الآونة الأخيرة أصبح العديد من أولياء الأمور مهتمين بالبحث عن تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد، تم ملاحظة العديد من عمليات البحث الشائعة حول هذا الموضوع عبر جميع المنصات و محرك البحث العالمي “جوجل”، ويأتي هذا الاهتمام بقناة توم وجيري لأنها واحدة من القنوات البارزة التي تعرض العديد من أفلام الكرتون الشهيرة وبرامج الأطفال المسلية والممتعة، وتعرض القناة أيضا سلسلة حلقات “توم وجيري” الشهيرة على مستوى العالم في هذا المقال سنقدم جميع التفاصيل حول القناة وترددها على الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري

أصبح تردد قناة توم وجيري موضوع اهتمام كثير من الناس في الوطن العربي بسبب برامجها الحصرية والرائعة للأطفال وبسبب ذلك، يبدو أن الأهالي يرغبون في ضبط التردد على أجهزة الاستقبال في منازلهم ليتمكن أطفالهم من مشاهدة كل برامج الأطفال والرسوم المتحركة التي تقدمها القناة.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

لجميع المشاهدين لقناة توم وجيري الفرصة لضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الطريقة التالية:

تردد القناة 12149

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة المشاهدة SD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكن لجميع المشاهدين لقناة توم وجيري ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التالي:

تردد القناة 11315

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة المشاهدة SD

ضبط تردد قناة توم وجيري

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري يدوي عن طريق إدخال البيانات اللازمة على أجهزة الاستقبال المنزلية واتباع الخطوات المحددة: