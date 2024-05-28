عرض التدبير والتوفير… عروض كازيون ماركت الأربعاء 29 مايو 2024 في كل الفروع

عروض كازيون ماركت الأربعاء 29 مايو 2024، كازيون يقدم عروضا أسبوعية بانتظام من بينها عروض الأربعاء 29 مايو 2024، حيث تمتد هذه العروض على مدار الأسبوع كاملا وتصدر مجلة عروض كازيون البريمو من يوم الخميس حتى يوم الأحد، حيث تشمل هذه المجلة تخفيضات متنوعة تُطلق يوم الخميس، وتستمر حتى الاثنين من كل أسبوع تتضمن عروض كازيون اليوم خصومات وتخفيضات هائلة وتطبق في جميع فروع كازيون المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يبلغ عدد هذه الفروع 400 فرع وتشمل العروض تشكيلة واسعة من المنتجات بدءا من المواد الغذائية إلى المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية.

عروض كازيون ماركت الأربعاء 29 مايو 2024

مجلة عروض كازيون اليوم تقدم تشكيلة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العروض على المنتجات الغذائية والسلع المنزلية والأجهزة الكهربائية بالإضافة إلى عروض على الخضروات والفواكه.

في قسم الخضروات والفواكه:

يتم عرض سعر كيلو التفاح الأحمر أو السكري بمبلغ 67.95 جنيه.

يبلغ سعر 2 كيلو من البصل الأصفر 16.75 جنيه.

يتم عرض سعر 3 كيلو من البطاطس المخصصة للتحمير بمبلغ 36.95 جنيه.

عروض قسم الجبن والألبان

يتم عرض جبنة الرومي بوزن 250 جرام بسعر 58.95 جنيه.

تباع جبنة براميلي بوزن 250 جرام بسعر 28.95 جنيه.

يتم تقديم كيس حليب بالهنا كامل الدسم بسعر 14.95 جنيه بدلا من 17.95 جنيه.

تباع علبة جبنة المثلثات الفراودة بسعر 13.95 جنيه بدلا من 14.95 جنيه.

يتوفر حليب المراعي كامل الدسم أو خالي من الدسم بسعر 39.75 جنيه للعلبة الواحدة بسعة لتر واحد بدلاً من 45.95 جنيه.

مجلة عروض كازيون

اليوم هناك عروض رائعة على بعض المنتجات التي قد تهمك: