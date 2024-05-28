مبروك النجاح ..  نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بالاسم فقط عبر نتيجة نت 2024 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن اعتماد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في حضور رئيس الكنترول ووفد من وزارة التربية والتعليم بنسبة نجاح 80.31% ومن ناحية أخرى فقد اعتمد سيادته أيضا نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% ومن خلال مقالنا سوف نستعرض خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط مخصص لكل محافظة للاستعلام من خلاله على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها بعد اعتماد النتيجة من قبل سيادة المحافظ وللحصول على النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة المرد الاستعلام عنها.

القيام بالضغط على المرحلة الإعدادية.

القيام بتحديد الصف الدراسي الثالث الترم الثاني.

القيام بإدخال رقم الجلوس وبعض البيانات الشخصية للطالب او الطالبة.

بعد اكتمال البيانات يتم الضغط على اظهار النتيجة.

في حالة ظهور النتيجة سوف تعرض في الحال.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة

زاد البحث من الكثيرين في الفترة القليلة الماضية وفور انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية خاصة من قبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها حيث تم تخصيص رابط من قبل الوزارة للاستعلام من خلاله عن نتائج الشهادة الإعدادية اما بالنسبة لموعد ظهورها فسيكون متاح فور الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة حيث تعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل الدراسية التي تؤهل الطلبة للمرحلة الثانوية.