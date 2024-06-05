“استقبلها الان وادخل الفرحة علي قلب اطفالك”.. تردد قناة طيور الجنة “Toyor Aljanah” الجديد 2024

يواصل العديد من الأمهات البحث عن تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية للأطفال، وتأسست قناة طيور الجنة في عام 2008 وتتميز بمحتواها الترفيهي الذي يمتع الأطفال خلال أوقات الفراغ، مما جعلها شديدة الجاذبية بالنسبة لهم تمكنت القناة من بناء جمهور كبير لها من خلال تقديم محتوى متميز على مدار اليوم وجذب العديد من المشاهدين ولذلك سنعرض تردد هذه القناة الجديدة عبر موقعنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

حققت قناة طيور الجنة نجاح كبير خلال السنوات الماضية حيث حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات لمتابعة القناة يجب ضبط جهاز الاستقبال للاستمتاع بأقوى وأفضل قناة للأطفال.

ينبغي تحديد التردد المناسب لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي الذي يتم من خلاله بث القناة بناء على التحديثات الدورية التي حدثت على تردد القناة.

ينبغي للمشاهدين زيارة الموقع الرسمي للقناة ومتابعة صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من الحصول على أحدث الترددات لضمان متعة المشاهدة.

تردد طيور الجنة على نايل سات

يمكننا معرفة تفاصيل تردد القناة الجديدة على القمر الصناعي النايل سات من خلال ما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد طيور الجنة عرب سات

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 4/3.

مميزات قناة طيور الجنة