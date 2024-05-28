الموضوع طلع بجد “أبسط أنت وهو” زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى للموظفين 2024

كثير من الاشخاص يتساءلون عن زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى، فمن المعروف أن عيد الاضحى المبارك يقترب منا للغاية، لهذا يتم التساؤل من جانب المواطنين عن كل ما يخص صرف رواتب الشهر القادم من يونيو فهل سيكون هناك زيادة أن لا وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.

زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى

هناك الكثير من الأخبار التي شاعت بخصوص زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى، ولكن قامت وزارة المالية بالتنويه حول ذلك، إذ أنها قامت بنفي الأخبار التي تخص زيادة الرواتب الخاصة بالشهر القادم من يونيو 2024 بمناسبة حلول عيد الأضحى، وقالت إنه ليس هناك أية معلومات أو قرارات رسمية بخصوص ذلك ولكنها قالت إن صرف الرواتب سوف يتم تبكيره حيث إنه سوف يتم الصرف بداية من اليوم التاسع من يونيو 2024 إلى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

بينت وزارة المالية جميع ما يخص المرتبات الخاصة بالموظفين عقب الزيادة، إذ إنها تكون كما يلي حسب الدرجات الوظيفية: