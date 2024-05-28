حالاً استعلم عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول في باقي المحافظات “البصرة، ديالي، ذي قار” عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول من أكثر المواضيع التي تحتل محركات البحث في جميع المحافظات العراقية التي لم تعلن بها النتيجة حتى تلك اللحظة، حيث تم الإعلان عن نتائج بعض المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية، ويترقب الطلاب النتيجة على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر الشديد بشأن النتيجة، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية إمكانية استخراج النتيجة بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر موقع نتائجنا، وسوف نتعرف معاً عن الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتيجة فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق هي محل اهتمام الجميع حالياً في كافة المحافظات العراقية التي لم تعلن حتى تلك اللحظة، حيث أعلنت النتيجة في الأيام الماضية في “الكرخ 1 و2 و3، والرصافة الأولى، والمثنى، السليمانية، النجف الأشرف، كربلاء، الانبار، دهوك، بابل، ميثان، الرصافة الثالثة، واسط”، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في “كركوك، البصرة، ذي قار، نينوي، ديالي” خلال الساعات المقبلة، وستكون النتيجة متاحة عبر موقع الوزارة.

لينك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية أكثر من وسيلة حتى يمكن للطلاب معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول، وهذا لتوفير الوقت والجهد على الجميع في حالة النزول للمدارس لمعرفة النتائج، وإليكم الآن رابط معرفة نتائج السادس الابتدائي بجميع المحافظات العراقية بالخطوات التالية: