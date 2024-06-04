الهاتف الذى حقق أكثر مبيعا فى الأسواق.. مواصفات ومميزات هاتف Honor 200 Lite وسعر الهاتف

هاتف Honor 200 Lite يمثل واحدا من أحدث الإصدارات في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات المتقدمة مما يجعله خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز متطور بسعر معقول تأتي سلسلة Honor بالعديد من المميزات التي تعزز تجربة المستخدم سواء من حيث الأداء أو التكنولوجيا المتقدمة.

مواصفات ومميزات هاتف Honor 200 Lite

تصميم أنيق وعصري يناسب جميع الأذواق.

شاشة كاملة بحواف رفيعة تتيح تجربة مشاهدة متميزة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

حجم الشاشة: 6.5 بوصة بدقة QHD، مما يوفر وضوحا ممتازة وألوان زاهية.

المعالج: MediaTek Helio G80 أو ما يعادله حيث يوفر أداءً سلساً في المهام اليومية والألعاب.

الذاكرة العشوائية (RAM): 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، حسب النسخة.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يعمل بنظام Android 12 مع واجهة Magic UI المخصصة من Honor.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابكسل حيث توفر صور سيلفي واضحة وجودة مكالمات فيديو ممتازة.

سعة البطارية: 4000 مللي أمبير حيث تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط مما يضمن شحن سريع للاستخدام اليومي.

مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة لفتح سريع وآمن.

دعم تقنيات الاتصال المتقدمة مثل Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1.

منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

سعر هاتف Honor 200 Lite

يختلف سعر هاتف Honor 200 Lite حسب السوق والمنطقة بشكل عام يتراوح سعره بين 200 و250 دولار أمريكي مما يجعله هاتفًا ميسور التكلفة مع مواصفات قوية في فئته السعرية تلك المميزات والمواصفات تجعل هاتف Honor 200 Lite خيارا جذابا للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق بسعر مناسب.