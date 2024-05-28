شوف اسمـك من هُـنا spa.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة المستحقين للدعم والذين يتوافر لديهم الشروط اللازمة، وتشمل هذه الشروط الكبار في السن والمحتاجين والأسر الفقيرة لعام 2024، في هذا المقال، سنلقي الضوء على برنامج الرعاية الاجتماعية والشروط الضرورية للحصول على الوجبة الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن قائمة المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

توفر الجهات المختصة الآن خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق عبر الموقع الرسمي الخاص بها، يُعتبر برنامج الرعاية من بين أهم البرامج التنموية التي تم طرحها مؤخرًا، حيث يتيح للأسر الفقيرة تلبية احتياجاتها بسهولة ويسر، من خلال منحها دعمًا ماليًا شهريًا، للاستعلام عن الأسماء المستفيدة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط المتاح.

الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التابع لها المستعلم.

النقر على زر “عرض النتائج”.

الانتظار لحين ظهور حالة الطلب.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2024

إليكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2024: