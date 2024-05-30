معرفة على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية تقوم الحكومة العراقيه عبر وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ برامج متنوعة للرعاية الاجتماعية حيث تهدف هذه البرامج إلى تقديم الدعم المالي والمعنوي للأسر الفقيرة والمحتاجه بما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم مع اقتراب الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية لعام 2024 وذلك لتسهيل عملية التسجيل للرعاية الاجتماعية والتحقق من أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2024 حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية تابعونا لمعرفة التفاصيل.

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية حيث يمكنك العثور على الرابط عبر البحث في الإنترنت أو من خلال الموقع الحكومي الرسمي اضغط هنا

إذا لم يكن لديك حساب مسبق ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد على الموقع ابحث عن خيار تسجيل أو إنشاء حساب واتبع التعليمات لتسجيل حساب باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور.

بعد إنشاء الحساب قم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي أنشأتها.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية غالبا ما يكون هناك قسم مخصص لتقديم طلبات الدعم الاجتماعي.

املأ إستمارة التسجيل الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري تأكد من ادخال المعلومات بدقة وصحة.

قم بتحميل نسخ من الوثائق المطلوبة والتي قد تشمل بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وشهادة الإقامة و إثبات الدخل (مثل كشوف الرواتب أو شهادة العمل) وأي وثائق أخرى تطلب حسب التعليمات.

راجع جميع البيانات المدخلة والوثائق المرفقة بعناية بعد التأكد من صحة المعلومات قم بتأكيد الطلب وإرساله.