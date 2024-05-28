“عاجل زيادة 100.000 دينار الان”.. مصرف الرافدين يزف بُشرى سارة للمتقاعدين في العراق 2024

تزامنًا مع اقتراب صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق، بدأت التساؤلات تزداد بشكل كبير حول قيمة رواتب المتقاعدين الجديدة بالزيادة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرف هذه الرواتب من قبل مصرف الرافدين بمختلف فروعه المتواجدة عل مستوى الدولة، إضافة إلى أن هذه الزيادة تعد ضمن الزيادات السنوية التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتشمل عدد كبير من المواطنين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة

وأوضحت وزارة المالية، أن توزيع رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، يكون يوم الأحد المقبل الموافق 2 مايو 2024، على أن يتم صرف الرواتب بكافة المستحقات المالية من مصرف الرافدين ومختلف فروعه المتواجدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ الصراف الألي التي تؤهل المستحقين في الحصول على رواتبهم دون أدنى مشاكل أو عقبات تذكر.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

ويمكن الإستعلام عن رواتب المتقاعدين ومعرفة قيمة الراتب بالزيادة الجديدة، وفقًا للخطوات التالية:-