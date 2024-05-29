سجل الان … وزارة العمل تعلن عن خطوات التسجيل والشروط المطلوبة الحصول على منحة البطالة الجزائرية 2024

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تسعى الحكومة جاهدة إلى دعم المواطنين خصوصا الفئات الشابة من خلال برامج متعددة تهدف إلى تخفيف وطأة البطالة وتعزيز فرص العمل من بين هذه المبادرات تأتي منحة البطالة كإجراء هام لدعم الشباب العاطلين عن العمل وتمكينهم من توفير احتياجاتهم الأساسية في فترة بحثهم عن عمل فقد أعلنت وزارة العمل الجزائرية عن إطلاق منحة البطالة لعام 2024 مستهدفة شريحة واسعة من الشباب الباحثين عن عمل.

شروط الحصول على منحة البطالة

لمساعدة المواطنين في الجزائر في الحصول على منحة البطالة لعام 2024 أعلنت وزارة العمل عن الشروط المطلوبة للتسجيل وخطوات التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل إليك التفاصيل:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يتراوح عمر المتقدم بين 19 و 40 عاما.

يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل ولم يستفد من أي برامج دعم أخرى.

يجب أن يكون المتقدم مسجلا كباحث عن عمل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

يجب أن يكون المتقدم حاملا لمؤهل تعليمي (ثانوي أو جامعي) أو تدريب مهني.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أي دخل آخر ثابت.

خطوات التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل