الحقي القط بيجري ورا الفار.. تردد قناة توم وجيري عبر أقمار عرب سات والنايل سات 2024 

قناة توم وجيري تعتبر من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا مميزا للأطفال والكبار على حد سواء حيث تقوم القناة بعرض مغامرات القط توم والفأر جيري التي لطالما أضحكت وأمتعت أجيالًا متعددة لمتابعة هذه القناة المحبوبة والاستمتاع ببرنامجها يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المخصصة للقناة عبر أقمار العرب سات والنايل سات.

يمكنك الان تثبيت قناة توم وجيري على جهازك بعد إدخال التردد والاستمتاع بأفضل افلام الكرتون المميزة

ثبت الان على العرب سات من خلال كتابة التردد الاتى :

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

اولا يجب أن يتم إستخدام جهاز التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

يتم بعد ذلك الضغط على خيار التركيب أو تنصيب القنوات.

يتم بعد ذلك الضغط على خيار إضافة تردد جديد او قم بكتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ التى تم توضيحه فى الاعلى .

بعد كتابة جميع البيانات الصحيحة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفي المكان المخصص قم ببدء عملية البحث سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القنوات المتاحة على هذا التردد.