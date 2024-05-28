بضغطة واحدة اكسب المليون.. طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم dream والفوز بالجائزة الكُبرى

يرغب العديد من الأشخاص في الدول العربية، من القيام بالاشتراك في مسابقة الحلم، حيث إن هذه المسابقة من تقديم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، إضافة إلى أنها توفر لجميع المشتركين الحصول على الجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، والحد الأدنى للجائزة تبلغ نحو 100 ألف دولار أمريكي، هذا إضافة إلى ان الإشتراك فيها يكون عبر الأرقام المخصصة لكل بلد، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024

يمكن بكل سهولة معرفة الخطوات التي من خلالها، تمكنك من الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكُبرى التي يتم تقديمها لجميع المشتركين حول دول العالم، وفقًا لما يلي:-

أن يتم إرسال رسالة نصية في داخلها كلمة حلم.

بعد ذلك يتم استلام بعض الرسائل التي تحتوي على أسئلة.

يجب الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة المرسلة.

بالإضافة إلى أنه يتم استبعاد المشتركين الغير منطبق عليهم الشروط.

الموافقة على كافة الأحكام المفروضة من قبل القائمين على المسابقة.

الإنتظار فترة للدخول إلى المستويات الأعلى.

ما هي أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم؟

أما عن الأرقام التي يمكنك من خلالها الإشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجوائز المالية الكُبرى، فهي كالأتي:-