موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند نهائي دوري ابطال اوروبا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند يثير حماس عشاق كرة القدم عالميا يتوقع الجمهور مواجهة مثيرة على أرض الملعب بين هاتين الفرقين القويتين في ملعب ويمبلي الشهير في لندن، العاصمة البريطانية.

ريال مدريد وهو واحد من أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية يسعى للفوز باللقب لتعزيز تاريخه الرياضي الرائع بوروسيا دورتموند من جانبها، تتطلع للتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخها، مما يضفي على المواجهة نكهة خاصة وإثارة فريدة.

موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

في النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أوروبا سيواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند والذي من المقرر أن يقام في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت العاصمة الإنجليزية لندن على ملعب ويمبلي.

ريال مدريد أحد أعرق الأندية الإسبانية يتوجه إلى النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على بايرن ميونخ الألماني تعادل في مباراة الذهاب 2-2 وفاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 على أرضه في ملعب سانتياجو برنابيو.

بوروسيا دورتموند من جانبها حسمت بطاقة التأهل إلى النهائي بعد تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي حيث فازت بهدف نظيف في المباراة سواء في الذهاب أو الإياب بنتيجة 1-0.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

من المقرر أن يتم بث مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية في الشرق الأوسط، ستكون هذه المباراة المنتظرة متاحة للمشاهدين عبر شاشة بي إن سبورت القطرية التي ستنقل الحدث الرياضي بجودة عالية وتغطية ممتازة.

من خلال قنوات بي إن سبورت، يمكن للجماهير في الشرق الأوسط الاستمتاع بتجربة مشاهدة مباشرة لهذه المباراة المثيرة، حيث سيتابعون أبرز لحظات اللقاء ،وأهم التطورات على أرض الملعب، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القناة لتقديم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية عالميا وإتاحة الفرصة للمشاهدين الاستمتاع بأفضل التجارب الرياضية.