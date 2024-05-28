الحق نفسك قبل الرفض.. شروط التسجيل في منحة البطالة 2024 ورابط التقديم على الدعم

تواصل الحكومة الجزائرية بذل جهود كبيرة لتقديم الدعم للشباب العاطل عن العمل. ومن أبرز هذه الجهود إطلاق وزارة التشغيل الجزائرية منحة البطالة التي تبلغ قيمتها 1500 دينار جزائري شهريًا. لذا، هناك اهتمام كبير من الشريحة المستهدفة بهذا الدعم لمعرفة خطوات التسجيل والتقدم بطلب للاستفادة منه، كما قامت الحكومة الجزائرية بتحديد مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

وضعت وزارة التشغيل الجزائرية مجموعة من المعايير والشروط لاستحقاق دعم منحة البطالة الموجهة للشباب العاطل والباحث عن العمل، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الدعم متاح للمواطن الجزائري فقط، بشرط أن يكون الأب والأم حاملين للجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون إقامة المتقدم دائمة ومستمرة في الجزائر.

يتعين على المتقدم الموافقة على جميع اللوائح التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل دون أي استثناء.

يجب ألا يكون للمتقدم أي سجل تجاري أو زراعي مسجل باسمه.

يشترط ألا تكون هناك عقارات أو مباني بقيم مالية كبيرة مسجلة باسم المتقدم.:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 و49 عامًا.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

عملية التقدم بطلب للحصول على منحة البطالة التي تقدمها الحكومة الجزائرية تتم إلكترونيًا، فيما يلي خطوات التسجيل: