تحديثات الواتساب الذهبي بصورة مختلفة (بدون حظر) .. اضافـــات ممتازة من الجولد اكتشفها بنفسك وسابق الكل

الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب، يبحثون عن تحديثات الواتساب الذهبي، حيث يعتبر هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المثيرة، والذي يعتبره الكثير من مستخدميه أنه هو الخيار الأمثل لهم، حيث يعد هذا التطبيق نسخة معدلة من الواتساب الرسمي، مع إضافة بعض التعديلات التي جعلته يبرز بين باقي التحديثات، الأمر الذي أدى إلى لجوء الكثير إلى استخدام هذا التطبيق، ولمزيد من المعلومات الخاصة عن مميزات وعيوب الواتساب الذهبي، تابعوا معنا هذا المقال.

تحديثات الواتساب الذهبي

تحتوى تحديثات الواتساب الذهبي على مجموعة من المميزات التي جعلته الأبرز بين باقي التطبيقات، من أهمها ما يلي:

يمكن من خلال استخدام التحديث الجديد من الواتساب الذهبي أن تقوم بتشغيل التسجيلات تلقائيا دون أن تقوم بالضغط على كل واحدة منها على حدة.

يمكن من خلاله اخفاء مشاهدة الحالة.

يمكن أن تقوم بتحديد وقت معين للرسائل يتم إرسالها في هذا الوقت.

كما يمكن أن تقوم بحماية الحساب برقم أمان أو بصمة الوجه والإصبع.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح واتساب الذهبي بإرسال ملفات أكبر حجمًا.

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة.

كما يمكن أيضًا للمستخدمين تغيير ثيمات التطبيق حيث يتيح التطبيق مجموعة من الثيمات التي تمكنهم من تخصيص واجهة المستخدم وفقًا لأذواقهم الشخصية.

تحديث الواتس اب جولد

على الرغم من امتلاك تحديثات الواتساب الذهبي مجموعة من المميزات إلا أن هذا التطبيق لا يخلو من العيوب، والتي تكون بالشكل التالي: